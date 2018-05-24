Рыночная доля МБА составляет 31% - Moody`s

Рыночная доля ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейшего банка страны, в настоящее время составляет порядка 31%, заявил аналитик агентства Moody`s по финансовым институтам Петр Паклин в четверг в Баку на годовом саммите агентства по Азербайджану.
"В настоящее время в банковском секторе Азербайджан самый большой объем активов сосредоточен у МБА - порядка 31%. Еще порядка 30% всех активов банковской системы сосредоточено в трех крупных банках - PASHA Bank, Kapital Bank и Xalq Bank. Остальные 39% приходится на другие банки", - сказал П.Паклин.
По его словам, объем реструктуризированных "токсичных активов" МБА оценивается около 15 млрд манатов.
Ранее сообщалось, что МБА передал ЗАО «Аграркредит» на конец 2017 года проблемные активы на общую сумму 14,7 млрд манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка передаются ЗАО "Аграркредит".
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.
Н.Аббасова
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