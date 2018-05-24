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Социум 24.05.2018 13:05

Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса в Баку для беженцев и вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг участие в церемонии открытия жилого комплекса «Qobu Park» в Гарадагском районе Баку, построенного для беженцев и вынужденных переселенцев.

Глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал И.Алиева о проделанных в комплексе работах.

Было отмечено, что на территории комплекса построено 11 девятиэтажных двухблочных зданий на 1,026 тыс. семей, ясли-детский сад на 220 мест и общеобразовательная средняя школа.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в вышеперечисленных зданиях.

Ф.Исазаде

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Тэги: БЕЖЕНЦЫ/ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, КОМПЛЕКС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]