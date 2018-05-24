Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса в Баку для беженцев и вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг участие в церемонии открытия жилого комплекса «Qobu Park» в Гарадагском районе Баку, построенного для беженцев и вынужденных переселенцев.
Глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал И.Алиева о проделанных в комплексе работах.
Было отмечено, что на территории комплекса построено 11 девятиэтажных двухблочных зданий на 1,026 тыс. семей, ясли-детский сад на 220 мест и общеобразовательная средняя школа.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в вышеперечисленных зданиях.
Ф.Исазаде
Вашингтон готов к партнерству с Баку для противостояния региональным вызовам - Трамп
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 100 раз - Минобороны Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование
В Азербайджане в 2017 году на создание центров ASAN направлено почти 55 млн манатов
Россия поддерживает предложение о гибком подходе к условиям сделки ОПЕК+ - Новак
Moody`s сохранило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2018г, улучшило прогноз на 2019г
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Электронная платежная система WebMoney попала под украинские санкции
В Пекине считают неконструктивным решение США отказать Китаю в участии в учениях RIMPAC в Тихом океане
Президент Армении предлагает объявить амнистию для политзаключенных
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ художественного фильма «Ожерелье для моей любимой»
Компания Bakcell поддержала проведение турнира по футзалу среди инвалидов по слуху
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»