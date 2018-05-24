Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса в Баку для беженцев и вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг участие в церемонии открытия жилого комплекса «Qobu Park» в Гарадагском районе Баку, построенного для беженцев и вынужденных переселенцев.

Глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал И.Алиева о проделанных в комплексе работах.

Было отмечено, что на территории комплекса построено 11 девятиэтажных двухблочных зданий на 1,026 тыс. семей, ясли-детский сад на 220 мест и общеобразовательная средняя школа.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в вышеперечисленных зданиях.

Ф.Исазаде