Криптовалюты продолжают резкое падение, рынок потерял $50 млрд капитализации за 72 часа

Основные криптовалюты резко подешевели в среду, и эта тенденция сохраняется в четверг.
Эксперты расходятся во мнениях относительно будущего направления рынка, капитализация которого в среду достигла $326 млрд, потеряв порядка $50 млрд в течение 72 часов.
Курс биткойна 23 мая опустился ниже отметки в $8000, достигнув многонедельного минимума в $7442, по данным биржи Kraken на 12:45 в четверг он составляет $7361.
Курс эфира в среду упал более чем на 10%, до $586, лайткойна - на 8,2%, до $119,1. В четверг эти криптовалюты подешевели соответственно на 4% и 3,9%.
Аналитик Fundstart Global Advisors Том Ли, известный "бычьим" настроем в отношении криптовалют, заявил в интервью CNBC, что его целевой ориентир для биткойна остается на уровне $25000.
Падение рынка он объясняет тем, что институциональные инвесторы не спешат наращивать позиции в криптовалюте, ожидая прояснения регулятивной среды.
Другие трейдеры менее оптимистичны. Так, аналитик Яни Зидинс из Cracked.Market полагает, что курс биткойна пойдет вниз, преодолевая уровни поддержки.
"На прошлой неделе поддержка была на уровне $9000, на этой - $8000. Теперь все указывает на то, что на следующей неделе уровнем поддержки будет $7000. Я думаю, все видят этот тренд, и он не повышательный", - цитирует Я.Зидиса MarketWatch.
"Обычно требуется от 12 до 24 месяцев для того, чтобы цикл разрыва пузыря закончился. Если в случае биткойна мы имеем дело как раз с таким пузырем, то худшее для криптовалюты еще впереди, и нам стоит ожидать новых минимумов в ближайшие месяцы", - говорит эксперт.
Криптовалюта Bitcoin Cash в среду потеряла 12% стоимости, ее курс опустился ниже $1000. В четверг стоимость Bitcoin Cash снизилась на 4,9%, до $976,8.
Июньские фьючерсы на биткойн на CBOE 23 мая подешевели на 6,6%, до $7647,5, майские контракты на биткойн на CME упали в цене на 7,2%, до $7590. В четверг контракты теряют в цене порядка 3%.
Вашингтон готов к партнерству с Баку для противостояния региональным вызовам - Трамп
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 100 раз - Минобороны Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование
Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса в Баку для беженцев и вынужденных переселенцев
Баку направил ответ USCIRF на обвинения в ухудшении положения со свободой религии в Азербайджане
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 515 кг героина - ГТК
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Электронная платежная система WebMoney попала под украинские санкции
В Пекине считают неконструктивным решение США отказать Китаю в участии в учениях RIMPAC в Тихом океане
Президент Армении предлагает объявить амнистию для политзаключенных
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ художественного фильма «Ожерелье для моей любимой»
Компания Bakcell поддержала проведение турнира по футзалу среди инвалидов по слуху
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»