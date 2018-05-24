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Финансы 24.05.2018 13:07

Криптовалюты продолжают резкое падение, рынок потерял $50 млрд капитализации за 72 часа

Основные криптовалюты резко подешевели в среду, и эта тенденция сохраняется в четверг.

Эксперты расходятся во мнениях относительно будущего направления рынка, капитализация которого в среду достигла $326 млрд, потеряв порядка $50 млрд в течение 72 часов.

Курс биткойна 23 мая опустился ниже отметки в $8000, достигнув многонедельного минимума в $7442, по данным биржи Kraken на 12:45 в четверг он составляет $7361.

Курс эфира в среду упал более чем на 10%, до $586, лайткойна - на 8,2%, до $119,1. В четверг эти криптовалюты подешевели соответственно на 4% и 3,9%.

Аналитик Fundstart Global Advisors Том Ли, известный "бычьим" настроем в отношении криптовалют, заявил в интервью CNBC, что его целевой ориентир для биткойна остается на уровне $25000.

Падение рынка он объясняет тем, что институциональные инвесторы не спешат наращивать позиции в криптовалюте, ожидая прояснения регулятивной среды.

Другие трейдеры менее оптимистичны. Так, аналитик Яни Зидинс из Cracked.Market полагает, что курс биткойна пойдет вниз, преодолевая уровни поддержки.

"На прошлой неделе поддержка была на уровне $9000, на этой - $8000. Теперь все указывает на то, что на следующей неделе уровнем поддержки будет $7000. Я думаю, все видят этот тренд, и он не повышательный", - цитирует Я.Зидиса MarketWatch.

"Обычно требуется от 12 до 24 месяцев для того, чтобы цикл разрыва пузыря закончился. Если в случае биткойна мы имеем дело как раз с таким пузырем, то худшее для криптовалюты еще впереди, и нам стоит ожидать новых минимумов в ближайшие месяцы", - говорит эксперт.

Криптовалюта Bitcoin Cash в среду потеряла 12% стоимости, ее курс опустился ниже $1000. В четверг стоимость Bitcoin Cash снизилась на 4,9%, до $976,8.

Июньские фьючерсы на биткойн на CBOE 23 мая подешевели на 6,6%, до $7647,5, майские контракты на биткойн на CME упали в цене на 7,2%, до $7590. В четверг контракты теряют в цене порядка 3%.

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Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, РЫНОК, ПАДЕНИЕ


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