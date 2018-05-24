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СНГ 24.05.2018 14:23

Электронная платежная система WebMoney попала под украинские санкции

Электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Эти данные содержатся в приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года, обнародованном на сайте президента Украины.

Санкции предусматривают: блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

На данную компанию также распространяются и другие санкции, в том числе: запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей; запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, согласно санкциям, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам, в том числе к 40 субдоменам. Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний "ВМР" и "ВебМаниРу".

Санкции вводятся на срок три года.

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Тэги: УКРАИНА, WEBMONEY, СНБО, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]