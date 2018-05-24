Электронная платежная система WebMoney попала под украинские санкции

Электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Эти данные содержатся в приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года, обнародованном на сайте президента Украины.
Санкции предусматривают: блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
На данную компанию также распространяются и другие санкции, в том числе: запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей; запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кроме того, согласно санкциям, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам, в том числе к 40 субдоменам. Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний "ВМР" и "ВебМаниРу".
Санкции вводятся на срок три года.
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