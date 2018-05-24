Россия поддерживает предложение о гибком подходе к условиям сделки ОПЕК+ - Новак

Россия поддерживает предложения о гибком подходе к условиям реализации сделки по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

"Мы поддерживаем гибкий подход. Мы точно будем обсуждать этот вопрос (постепенного восстановления добычи - ИФ) в июне на министерской встрече", - сказал он.

При этом министр не стал прогнозировать, какие решения по судьбе сделки ОПЕК+ будут приняты на этой встрече.

"Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация к тому времени. Надо мониторить, посмотрим, как будут развиваться события", - отметил А.Новак.

Целью сделки ОПЕК+ называлось сокращение мировых запасов нефти до среднего пятилетнего значения. По оценкам МЭА, в мае этот показатель был достигнут. На текущий момент участники сделки ОПЕК + рассматривают возможность принять другие показатели для оценки эффективности сделки, например, не средний пятилетний, а средний семилетний объем мировых запасов нефти.