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Финансы 24.05.2018 14:16

В Азербайджане в 2017 году на создание центров ASAN направлено почти 55 млн манатов

Правительство Азербайджана в 2017 году направило на проектирование и строительство центров ASAN 54,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

«В 2017 года на проектирование и строительство центров ASAN в Губе, Мингячевире, Шеки и Имишли было направлено 54,6 млн манатов», - отметили в правительстве.

В целом, с учетом расходов на содержание действующих в настоящее время в стране центров ASAN, финансирование из госбюджета на эти цели (включая строительство новых центров) в 2017 году составило 75,8 млн манатов.

Как сообщалось ранее, до конца 2019 года планируется довести число центров «ASAN xidmet» до 20. В частности, в 2018 году в Азербайджане предусмотрено открытие еще трех центров «ASAN xidmet» - Мингячевире, Шеки и Имишли. Наряду с этим, в 2018 году начнется строительство еще пяти таких центров, открытие которых состоится в 2019 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: ASAN, СОЗДАНИЕ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]