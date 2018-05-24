В Азербайджане в 2017 году на создание центров ASAN направлено почти 55 млн манатов

Правительство Азербайджана в 2017 году направило на проектирование и строительство центров ASAN 54,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
«В 2017 года на проектирование и строительство центров ASAN в Губе, Мингячевире, Шеки и Имишли было направлено 54,6 млн манатов», - отметили в правительстве.
В целом, с учетом расходов на содержание действующих в настоящее время в стране центров ASAN, финансирование из госбюджета на эти цели (включая строительство новых центров) в 2017 году составило 75,8 млн манатов.
Как сообщалось ранее, до конца 2019 года планируется довести число центров «ASAN xidmet» до 20. В частности, в 2018 году в Азербайджане предусмотрено открытие еще трех центров «ASAN xidmet» - Мингячевире, Шеки и Имишли. Наряду с этим, в 2018 году начнется строительство еще пяти таких центров, открытие которых состоится в 2019 году.
Ф.Исазаде
Вашингтон готов к партнерству с Баку для противостояния региональным вызовам - Трамп
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 100 раз - Минобороны Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование
Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса в Баку для беженцев и вынужденных переселенцев
Баку направил ответ USCIRF на обвинения в ухудшении положения со свободой религии в Азербайджане
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 515 кг героина - ГТК
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Электронная платежная система WebMoney попала под украинские санкции
В Пекине считают неконструктивным решение США отказать Китаю в участии в учениях RIMPAC в Тихом океане
Президент Армении предлагает объявить амнистию для политзаключенных
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ художественного фильма «Ожерелье для моей любимой»
Компания Bakcell поддержала проведение турнира по футзалу среди инвалидов по слуху
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»