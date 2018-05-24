Трамп позитивно оценил решение НФЛ налагать штрафы на игроков, проявляющих неуважение к национальному гимну

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что одобряет решение Национальной футбольной лиги (НФЛ), которая ввела штрафы для спортсменов, проявляющих неуважение во время исполнения гимна перед матчем.
"Вы должны гордо вставать во время исполнения национального гимна. Либо вы не должны играть и присутствовать здесь. Может быть, вас вообще не должно быть в стране. Руководители НФЛ сделали верный шаг", - сказал Д.Трамп в эфире программы "Фокс энд френдс"
Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что владельцы клубов в рамках НФЛ договорились о принятии изменений в регламент поведения спортсменов.
Теперь те игроки, которые не встают во время исполнения гимна, будут платить штрафы. Игроки, не желающие слушать гимн стоя, имеют право оставаться на время этой церемонии в раздевалке и выходить на поле уже непосредственно перед стартом матча. Данное правило касается не только игроков, но и сотрудников, работающих в системе НФЛ.
Д.Трамп в прошлом неоднократно критиковал игроков НФЛ, которые в знак протеста опускались на колено во время исполнения гимна США.
При исполнении гимна в США принято стоять, положа руку на сердце. Между тем, как утверждали некоторые спортсмены, кто вставал на колено во время гимна, таким образом они хотели выразить протест против неоправданно жестокого отношения американской полиции к гражданам-афроамериканцам. Кроме того, нередко такая форма протеста использовалась игроками и для протеста против критикующего их Д.Трампа.
Эту тему очень активно обсуждают не только СМИ, но также - американские любители спорта, многие из которых согласны с Д.Трампом в том, что гимн спортсменам нужно слушать стоя.
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