Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9904 RUR   0.0277 GBR   2.2726 TRY   0.3716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.84 Brent   79.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 18° Завтра 18° 31° 26 Май 16° 29° 27 Май 13° 21°

Дальнее зарубежье 24.05.2018 18:16

Трамп позитивно оценил решение НФЛ налагать штрафы на игроков, проявляющих неуважение к национальному гимну

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что одобряет решение Национальной футбольной лиги (НФЛ), которая ввела штрафы для спортсменов, проявляющих неуважение во время исполнения гимна перед матчем.

"Вы должны гордо вставать во время исполнения национального гимна. Либо вы не должны играть и присутствовать здесь. Может быть, вас вообще не должно быть в стране. Руководители НФЛ сделали верный шаг", - сказал Д.Трамп в эфире программы "Фокс энд френдс"

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что владельцы клубов в рамках НФЛ договорились о принятии изменений в регламент поведения спортсменов.

Теперь те игроки, которые не встают во время исполнения гимна, будут платить штрафы. Игроки, не желающие слушать гимн стоя, имеют право оставаться на время этой церемонии в раздевалке и выходить на поле уже непосредственно перед стартом матча. Данное правило касается не только игроков, но и сотрудников, работающих в системе НФЛ.

Д.Трамп в прошлом неоднократно критиковал игроков НФЛ, которые в знак протеста опускались на колено во время исполнения гимна США.

При исполнении гимна в США принято стоять, положа руку на сердце. Между тем, как утверждали некоторые спортсмены, кто вставал на колено во время гимна, таким образом они хотели выразить протест против неоправданно жестокого отношения американской полиции к гражданам-афроамериканцам. Кроме того, нередко такая форма протеста использовалась игроками и для протеста против критикующего их Д.Трампа.

Эту тему очень активно обсуждают не только СМИ, но также - американские любители спорта, многие из которых согласны с Д.Трампом в том, что гимн спортсменам нужно слушать стоя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, СПОРТ, ШТРАФЫ


Похожие новости


Трамп вновь грозит Пхеньяну военной силой Трамп заявил, что отмена саммита с лидером Северной Кореи это неудача и для КНДР, и для мира Трамп считает демократов виновными в плохих законах в иммиграционной сфере Трамп считает нынешнее состояние экономики США самым лучшим в истории страны Трамп отправил Ким Чен Ыну письмо об отмене саммита Трамп не хочет, чтобы денуклеаризации Корейского полуострова была растянута во времени

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]