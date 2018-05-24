Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9904 RUR   0.0277 GBR   2.2726 TRY   0.3716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.84 Brent   79.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 18° Завтра 18° 31° 26 Май 16° 29° 27 Май 13° 21°

Дальнее зарубежье 24.05.2018 18:42

Трамп считает нынешнее состояние экономики США самым лучшим в истории страны

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американская экономика в ее нынешнем состоянии, вероятно, самая мощная в истории страны.

"У нас великолепная экономика. Возможно, это лучшая экономика, которая когда-либо была у этой страны", - заявил он в интервью программе "Фокс энд френдс".

Президент добавил, что сейчас США "успешно ведут дела", отметив "самый низкий уровень безработицы среди темнокожего и латиноамериканского населения в истории, и среди женщин за 19 лет".

"Наша страна успешно ведет дела, и нас вновь уважают. Мы заключаем невероятные торговые соглашения, о которых велись переговоры 25 лет", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


Похожие новости


Трамп вновь грозит Пхеньяну военной силой Трамп заявил, что отмена саммита с лидером Северной Кореи это неудача и для КНДР, и для мира Трамп считает демократов виновными в плохих законах в иммиграционной сфере Трамп позитивно оценил решение НФЛ налагать штрафы на игроков, проявляющих неуважение к национальному гимну Трамп отправил Ким Чен Ыну письмо об отмене саммита Трамп не хочет, чтобы денуклеаризации Корейского полуострова была растянута во времени

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]