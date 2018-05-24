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Дальнее зарубежье 24.05.2018 18:31

КНДР подтверждает полный демонтаж ядерного полигона

Северная Корея подтверждает полный демонтаж полигона для ядерных испытаний "Пунгери", о котором ранее сообщали зарубежные СМИ, сообщает агентство "Ренхап".

"Институт ядерного оружия КНДР провел церемонию полного демонтажа северного полигона для ядерных испытаний КНДР 24 мая", - говорится в заявлении института.

Вместе с тем, как сообщалось, присутствовавший при демонтаже корреспондент Си-Эн-Эн отметил, что на полигоне не было иностранных экспертов. Поэтому пока сложно дать независимую оценку того, насколько полным был демонтаж.

"Пунгери" является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, а также в сентябре 2017 года.

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Тэги: КНДР, ПОЛИГОН, ДЕМОНТАЖ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]