КНДР подтверждает полный демонтаж ядерного полигона

Северная Корея подтверждает полный демонтаж полигона для ядерных испытаний "Пунгери", о котором ранее сообщали зарубежные СМИ, сообщает агентство "Ренхап".
"Институт ядерного оружия КНДР провел церемонию полного демонтажа северного полигона для ядерных испытаний КНДР 24 мая", - говорится в заявлении института.
Вместе с тем, как сообщалось, присутствовавший при демонтаже корреспондент Си-Эн-Эн отметил, что на полигоне не было иностранных экспертов. Поэтому пока сложно дать независимую оценку того, насколько полным был демонтаж.
"Пунгери" является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, а также в сентябре 2017 года.
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