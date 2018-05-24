Эрдоган победит на досрочных выборах президента Турции, пока не ясно - в первом или во втором туре, полагает политолог из Анкары

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган имеет среди всех кандидатов наибольшие шансы победить в июне на досрочных выборах главы государства, любой исход которых, в целом, будет благоприятен для сотрудничества между Москвой и Анкарой, в том числе, в рамках взаимодействия в Сирии, считает турецкий политолог , эксперт Центра евразийских исследований (Анкара) Керим Хас.

"Если исходить из сценария, при котором президентские выборы проходят в один тур, то, полагаю, Эрдоган наберет порядка 52-53 %. В любом случае, вряд ли он сможет набрать более 55% голосов", - заявил К.Хас в четверг "Интерфаксу".

Вместе с тем, нельзя исключать, что президентские выборы пройдут в два тура, считает эксперт. "Даже ангажированные правительством социологические опросы пока дают Эрдогану 47-49%.", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, вероятная победа Р.Эрдогана, поддерживающего партнерские отношения с Россией, будет означать продолжение нынешнего курса, однако и оппозиционные кандидаты своими отдельными высказываниями демонстрируют положительное отношение к Москве.

"С одной стороны, кандидаты от оппозиции практически ничего не говорят о внешней политике, предпочитая в рамках предвыборной кампании делать акцент на внутренней повестке, в том числе, из-за проблем в турецкой экономике. С другой стороны, они обозначились на российском направлении, заявив, что в случае победы на выборах, помимо стабилизации отношений с ЕС, приложат усилия для поддержания отношений с Москвой", - сказал К.Хас.

"Оппозиционные кандидаты дают понять, что готовы сотрудничать с такими сопредельными странами, как Ирак и Сирий. И, в целом, у них достаточно позитивное отношение к России", - отмечает турецкий политолог.

Что касается экономического сотрудничества, в частности, продвижения проекта АЭС "Аккую", то здесь, по оценке К.Хаса, все будет зависеть не от того, кто займет президентское кресло, а от степени остроты проблем в турецкой экономике.

"Что касается крупных проектов, то их развитие зависит не от того, кто придет к власти в июне. Что касается проекта "Аккую", то турецкая сторона изначально декларировала готовность к его софинасированию. Но в случае экономического кризиса, и тем более его обострения, с финансированием проекта могут возникнуть серьезные проблемы. Договор по проекту был подписан в 2010 году, но строительство было начато только в этом году из-за экономических проблем в Турции", - сказал эксперт.

Победа любого из реальных кандидатов будет означать продолжение курса Анкары на сотрудничество с Россией по урегулированию сирийского конфликта, считает К.Хас.

"У Эрдогана из всех зарегистрированных кандидатов есть лишь два реальных конкурента. Это Мухаррем Индже, выдвинутый Народно-республиканской партией (социал-демократическая ориентация), и Мераль Акшенер, возглавляющая "Хорошую партию" (партия консервативного толка). В случае победы левоцентристского кандидата можно ожидать нормализации отношений Анкары с официальным Дамаском. Более того, нельзя исключать, что такой лидер может пойти гораздо дальше, и фактически "сдать" часть вооруженной сирийской оппозиции, пользующейся поддержкой турецких властей", - считает эксперт.

В случае победы кандидата от "Хорошей партии" следует ожидать обострения "курдского вопроса", полагает К.Хас.

"В любом случае, все основные кандидаты ведут в настоящее время активную борьбу за симпатии курдской части турецкого электората, позиция которой может серьезно повлиять на результаты выборов", - отмечает турецкий политолог.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 24 июня.