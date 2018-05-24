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СНГ 24.05.2018 19:45

Парламент Татарстана не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков

Парламентарии Татарстана в четверг не поддержали проект федерального закона о добровольном изучении родных языков в республиках РФ.

При рассмотрении данного законопроекта 77 депутатов проголосовали "против", один воздержался.

Кроме того, парламентарии проголосовали за приглашение в республику ряда депутатов Госдумы, авторов этих поправок в Федеральный закон "Об образовании в РФ", чтобы они лично посмотрели, как обстоят дела с изучением родного языка. Также было предложено обсудить данный вопрос в Москве - на площадке полномочного представительства Татарстана, чтобы найти решение этого вопроса.

"Мы за то, чтобы вести переговоры и находить приемлемое решение", - сказал присутствовавший на заседании государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин в свою очередь заявил об открытости к продолжению поиска решения и диалога по этой проблеме.

Как сообщалось, 25 апреля депутаты Госсовета Татарстана приняли обращение к Госдуме относительно законопроекта о добровольном изучении родного языка и госязыков республик. В документе, в частности, говорилось, что парламент республики считает необходимым сохранить право изучения родного языка в обязательной части образовательной программы для всех народов России, а также исключить неопределенность в организации преподавания и изучения госязыков республик, определив федеральными государственными образовательными стандартами обязательность их изучения.

"Отмена полноценного изучения государственных языков республик РФ неизбежно приведет к нарушению функционирования этих языков в качестве государственных", - отмечалось в обращении.

Его принятию предшествовала дискуссия, в ходе которой депутаты выступили категорически против законопроекта о добровольном изучении родных языков. В частности, председатель комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев заявил, что "реализация законопроекта приведет к нарушению существующего баланса, постепенному уменьшению, а впоследствии и выхолащиванию изучаемых в школе родных языков".

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ЯЗЫК, ИЗУЧЕНИЕ


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