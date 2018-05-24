Трамп считает демократов виновными в плохих законах в иммиграционной сфере

Президент США Дональд Трамп заявил, что негативно оценивает действующее американское законодательство в иммиграционной сфере в сравнении с законами в других странах.
"На данный момент у нас худшее иммиграционное законодательство во всем мире", - сказал Д.Трамп в эфире телеканала "Фокс-ньюс".
"Другие страны смеются над нами, и это все по вине демократов, - таких как (лидер демократического меньшинства в сенате - ИФ) Чарльз Шумер и (лидер демократов в палате представителей - ИФ) Нэнси Пелоси", - подчеркнул американский лидер.
Д.Трамп также упомянул MS-13 - международную криминальную группировку, которая преимущественно состоит из иммигрантов из Центральной Америки. По его мнению, члены этой группировки "не должны попадать на территорию США", и к ним должны применяться действующие американские законы, направленные на борьбу с иммиграцией и наркотрафиком.
При этом Д.Трамп добавил, что не будет оказывать поддержку политикам, которые выступают за законодательные инициативы в иммиграционной сфере, но при этом выступают против строительства стены на границе с Мексикой.
"Если эти предложения не включают в себя стену - я имею в виду, построение настоящей стены (на границе США и Мексики - ИФ) - и усиленного контроля на границах, то я не буду одобрять подобные законопроекты", - сказал президент.
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