Юные спортсмены из Азербайджана успешно выступили в Казани

24 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялась встреча с членами азербайджанской команды, которая с 13 по 19 мая 2018 года приняла участие в Четвертых Всемирных Играх юных соотечественников в Казани. Они были организованы Минспорта России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Россотрудничеством и Всероссийской федерацией школьного спорта.
Юных шахматистов и волейболисток, их тренера Татьяну Коржову и руководителя делегации Эльчина Бадалова приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и заместитель председателя Русской общины Азербайджана Борис Воронин.
В Четвертых Всемирных Играх юных соотечественников приняли участие более 650 спортсменов из 61 страны мира. Азербайджанская команда завоевала II место в соревнованиях по волейболу.
Также юные спортсмены участвовали в творческом конкурсе «Визитная карточка», интеллектуальной игре «Диалоги на русском языке», образовательно-просветительской программе «Визит дружбы», мастер-классе по народным танцам, культурной программе.
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