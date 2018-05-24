Российские дипломаты совершили переговорный тур в Дамаске и Анкаре

Спецпредставтиель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провели 23-24 мая консультации в Дамаске и Анкаре по вопросу политурегулирования ситуации в Сирии, сообщает МИД РФ.
"В Дамаске они были приняты президентом Сирийской Арабской республики Башаром Асадом. В Анкаре провели подробные консультации с советником и пресс-секретарем Президента Турецкой Республики Ибрагимом Калыном и заместителем Министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.ю
Как отмечается в сообщении, С.Вершинин и А.Лаврентьев были в составе межведомственной делегации.
"Состоявшиеся беседы были сфокусированы на развитии ситуации в Сирии и задачах продвижения процесса политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН. Были затронуты также некоторые вопросы поддержания стабильности и обеспечения безопасности в регионе", - заключили в МИД РФ.
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