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Дальнее зарубежье 24.05.2018 20:03

Российские дипломаты совершили переговорный тур в Дамаске и Анкаре

Спецпредставтиель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провели 23-24 мая консультации в Дамаске и Анкаре по вопросу политурегулирования ситуации в Сирии, сообщает МИД РФ.

"В Дамаске они были приняты президентом Сирийской Арабской республики Башаром Асадом. В Анкаре провели подробные консультации с советником и пресс-секретарем Президента Турецкой Республики Ибрагимом Калыном и заместителем Министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.ю

Как отмечается в сообщении, С.Вершинин и А.Лаврентьев были в составе межведомственной делегации.

"Состоявшиеся беседы были сфокусированы на развитии ситуации в Сирии и задачах продвижения процесса политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН. Были затронуты также некоторые вопросы поддержания стабильности и обеспечения безопасности в регионе", - заключили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ/ТУРЦИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]