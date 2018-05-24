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ТЭК 24.05.2018 17:54

Участники ОПЕК+ готовы сохранить действующую ситуацию, но могут пойти на мягкое снижение обязательств - Новак

Участники соглашения ОПЕК+ пока придерживаются идеи о сохранении действующей ситуации в сделке, однако могут пойти на мягкое снижение обязательств по ограничению добычи нефти, если на министерской встрече в июне будет достигнуто понимание о балансировке рынка, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"В июне на очередной министерской встрече мы обсудим (судьбу сделки - ИФ). Но пока вариант - сохранить действующую ситуацию", - отметил он.

"Если посчитаем, что рынок сбалансирован, то можем смягчить ситуацию - мягко снизить (обязательства по ограничению добычи - ИФ)", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, СУДЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]