Участники ОПЕК+ готовы сохранить действующую ситуацию, но могут пойти на мягкое снижение обязательств - Новак

Участники соглашения ОПЕК+ пока придерживаются идеи о сохранении действующей ситуации в сделке, однако могут пойти на мягкое снижение обязательств по ограничению добычи нефти, если на министерской встрече в июне будет достигнуто понимание о балансировке рынка, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"В июне на очередной министерской встрече мы обсудим (судьбу сделки - ИФ). Но пока вариант - сохранить действующую ситуацию", - отметил он.

"Если посчитаем, что рынок сбалансирован, то можем смягчить ситуацию - мягко снизить (обязательства по ограничению добычи - ИФ)", - добавил министр.