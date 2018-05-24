Карабахская проблема должна решаться Минской группой ОБСЕ, а не ПАСЕ - Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с содокладчиками ПАСЕ обсудил ряд вопросов, в том числе, карабахское урегулирование, сообщила пресс-служба правительства.
Согласно сообщению, Н.Пашинян заявил о недопустимости использования площадки ПАСЕ для решения вопросов Карабаха. По словам премьера, для урегулирования проблемы существует один формат - Минская группа ОБСЕ.
Он также заявил, что приоритетное значение для новых властей Армении имеют внеочередные парламентские выборы, которые должны быть свободными и справедливыми. "Политические изменения в Армении произошли по воле народа и мирным путем. Это означает, что демократия в Армении - состоявшийся факт, и находится на достаточно высоком уровне", - сказал Н.Пашинян на встрече.
Премьер отметил, что приоритетное значение для новых властей Армении имеют внеочередные парламентские выборы. "Для этого необходимо обеспечить законодательные и технические условия, чтобы стало возможным проведение свободных и справедливых выборов", - заявил Н.Пашинян.
Он также отметил, что 20 лет выборы в Армении не отражали волю народа.
"Главная миссия нашего правительства - вернуть народу право на формирование власти. Важным этапом утверждения демократии считаю не только приход к власти путем свободных и честных выборов, но и уход", - добавил Н.Пашинян.
Беспилотный автотранспорт может появиться на дорогах РФ в перспективе 7 лет - Яндекс
Toyoya отзывает в РФ 3,331 тыс. автомобилей Lexus из-за проблем с подушкой безопасности
Цена в $80 за баррель снова приведет к переизбытку нефти на рынке, приемлемая цена - $65-75 - Gunvor
Судно «Вихрь-з» доставляет на берег лодку с двумя неопознанными телами, обнаруженную на Каспии
МЧС Азербайджана проводит операцию по доставке на берег лодки с двумя неопознанными телами
В Азербайджане в 2018 году 20 тыс. вынужденных переселенцев будут обеспечены новыми квартирами - Алиев
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Минюст США расследует возможные манипуляции с биткойнами - СМИ
Бывший начальник Главного штаба ВС Армении назначен главным военным инспектором
В Пентагоне понаблюдают за развитием ситуации вокруг Северной Кореи на фоне отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Юные спортсмены из Азербайджана успешно выступили в Казани
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»