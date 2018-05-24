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Карабахский конфликт 24.05.2018 17:55

Карабахская проблема должна решаться Минской группой ОБСЕ, а не ПАСЕ - Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с содокладчиками ПАСЕ обсудил ряд вопросов, в том числе, карабахское урегулирование, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, Н.Пашинян заявил о недопустимости использования площадки ПАСЕ для решения вопросов Карабаха. По словам премьера, для урегулирования проблемы существует один формат - Минская группа ОБСЕ.

Он также заявил, что приоритетное значение для новых властей Армении имеют внеочередные парламентские выборы, которые должны быть свободными и справедливыми. "Политические изменения в Армении произошли по воле народа и мирным путем. Это означает, что демократия в Армении - состоявшийся факт, и находится на достаточно высоком уровне", - сказал Н.Пашинян на встрече.

Премьер отметил, что приоритетное значение для новых властей Армении имеют внеочередные парламентские выборы. "Для этого необходимо обеспечить законодательные и технические условия, чтобы стало возможным проведение свободных и справедливых выборов", - заявил Н.Пашинян.

Он также отметил, что 20 лет выборы в Армении не отражали волю народа.

"Главная миссия нашего правительства - вернуть народу право на формирование власти. Важным этапом утверждения демократии считаю не только приход к власти путем свободных и честных выборов, но и уход", - добавил Н.Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАСЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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