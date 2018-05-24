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ТЭК 24.05.2018 18:00

Геополитические риски, в том числе санкций США по Ирану, прибавляют к цене на нефть $5-$7 - Новак

Геополитические риски, в первую очередь, возможность введения санкций США для Ирана, прибавляют к цене нефти $5-$7 за баррель, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Рынок остро и резко реагирует на ситуацию. Фундаментально такая реакция есть. На мой взгляд, от $5 до $7 от таких рисков заложено в эту ситуацию", - отметил министр.

Кроме того, на ситуацию с ценами на нефть серьезно влияет снижение добычи нефти в Венесуэле.

"России, конечно, выгодна высокая цена на нефть, но стабильные цены для нас важнее. Нефтяная отрасль - долгосрочная. Нам выгодна меньшая волатильность. Я не могу сказать, что мы заинтересованы в росте цен до $100 за баррель и выше. Потому что все начнут добывать и цены снова упадут. Нам важнее стабильность", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]