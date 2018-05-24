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Внутренняя политика 24.05.2018 18:02

В Азербайджане согласно акту о помиловании будут освобождены 42 иностранца

Распоряжение о помиловании, подписанное в четверг президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривает досрочное освобождение 42 иностранных граждан и трех человек без гражданства.

Список помилованных опубликован в четверг на сайте главы государства, в него включены 634 человека.

В частности, среди помилованных 6 россиян, 12 граждан Грузии, 5 – Китая, 4 – Ирана, по три – Турции, Бангладеш, по 2 – Туркменистана и Казахстана, по одному – Украины, Афганистана, Индии, Камеруна, Узбекистана.

Как сообщалось ранее, из общего числа помилованных 607 человек освобождены от отбывания оставшегося срока заключения, 9 человек – от отбывания условного срока заключения, 6 человек – от принудительных работ, 11 человек – от штрафов. Еще один человек освобожден от отбывания отложенного срока наказания.

Среди помилованных лица, арестованные во время беспорядков в Нардаране (декабрь 2015 года) и пикета исламистов перед Минобразования в поддержку хиджаба для женщин Азербайджана, а также активист Партии Народного фронта Азербайджана и оппозиционный журналист.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПОМИЛОВАНИЕ, ИНОСТРАНЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]