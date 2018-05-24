ГААД получит из госбюджета 4,6 млн манатов на строительство автодороги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 4,6 млн манатов на строительство автодороги Локбатан-Гюздек.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Автодорога соединяет три населенных пункта с население 43 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Б.Рустамбеков