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Транспорт и связь 24.05.2018 18:17

ГААД получит из госбюджета 4,6 млн манатов на строительство автодороги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 4,6 млн манатов на строительство автодороги Локбатан-Гюздек.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Автодорога соединяет три населенных пункта с население 43 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]