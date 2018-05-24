Трамп отправил Ким Чен Ыну письмо об отмене саммита

Президент США Дональд Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет саммит США-КНДР.
"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет неподобающе", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.
При этом время президент упомянул северокорейскую ядерную проблему.
"Вы говорите о вашем ядерном потенциале, но наш столь внушителен и могуч, что я молюсь Богу, чтобы (ядерное оружие США - ИФ) никогда не придется использоваться", - также говорится в письме.
В то же время, по словам Д.Трампа, между ним и Ким Чен Ыном выстраивался "чудесный диалог", и такой диалог - единственное, что "имеет значение".
"Мир и Северная Корея в особенности потеряли великолепную возможность для (создания - ИФ) долгого мира и великого процветания и богатства. Это упущенная возможность - в самом деле, печальный момент истории", - отметил Д.Трамп.
На 12 июня 2018 года была запланирована встреча президента США Д.Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.
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