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Внешняя политика 24.05.2018 19:39

Москва рассчитывает на укрепление стратегического сотрудничества с Баку - Путин

Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества с Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин.

"Хочу с удовлетворением отметить высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Наши страны эффективно сотрудничают по различным направлениям и активно поддерживают связи по решению важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - , отмечается в тексте поздравления В.Путина в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики, отмечаемого 28 мая.

В.Путин также отметил, что Азербайджан добился больших успехов в экономической, социальной, научно-технической, гуманитарной и прочих областях и имеет большой имидж на международной арене.

"Уверен, что стратегическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном и в дальнейшем будет укрепляться для обеспечения благосостояния наших народов, международной стабильности и безопасности", - указал российский лидер.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]