Москва рассчитывает на укрепление стратегического сотрудничества с Баку - Путин

Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества с Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу с удовлетворением отметить высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Наши страны эффективно сотрудничают по различным направлениям и активно поддерживают связи по решению важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - , отмечается в тексте поздравления В.Путина в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики, отмечаемого 28 мая.
В.Путин также отметил, что Азербайджан добился больших успехов в экономической, социальной, научно-технической, гуманитарной и прочих областях и имеет большой имидж на международной арене.
"Уверен, что стратегическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном и в дальнейшем будет укрепляться для обеспечения благосостояния наших народов, международной стабильности и безопасности", - указал российский лидер.
Н.Аббасова
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