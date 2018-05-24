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Дальнее зарубежье 24.05.2018 19:54

Президент Южной Кореи обсуждает с помощниками решение Трампа отказаться от встречи с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг созвал встречу своих основных помощников в сфере безопасности после того, как стало известно о решении лидера США Дональда Трампа отказаться от проведения встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство "Ренхап".

Ранее сообщалось, что в администрации президента Южной Кореи приступили к выяснению причин отказа президента США Дональда Трампа от переговоров с лидером КНДР, назначенных на 12 июня в Сингапуре.

Д.Трамп в четверг направил Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит США-КНДР, назначенный на 12 июня, не состоится. Д.Трамп также выразил надежду на проведение такого саммита в будущем.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ТРАМП, РЕШЕНИЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]