Президент Южной Кореи обсуждает с помощниками решение Трампа отказаться от встречи с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг созвал встречу своих основных помощников в сфере безопасности после того, как стало известно о решении лидера США Дональда Трампа отказаться от проведения встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство "Ренхап".

Ранее сообщалось, что в администрации президента Южной Кореи приступили к выяснению причин отказа президента США Дональда Трампа от переговоров с лидером КНДР, назначенных на 12 июня в Сингапуре.

Д.Трамп в четверг направил Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит США-КНДР, назначенный на 12 июня, не состоится. Д.Трамп также выразил надежду на проведение такого саммита в будущем.