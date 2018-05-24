Помпео утверждает, что администрация Трампа ведет себя более жестко по отношению к России, что администрация Обамы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил конгрессменам, что администрация президента США Дональда Трампа ведет более жесткую политику в отношении России, чем его предшественник Барак Обама.
"У меня есть список принятых действующей администрацией мер против агрессивных действий России во всех их проявлениях: кибератак, вмешательства в выборы, химической атаки в Солсбери... Список длинный. Заметно, что сделано намного больше, чем при предыдущей администрации, несмотря на то, что многие эти действия России были совершены еще при прошлой администрации, и действующая администрация сейчас работает над тем, чтобы не допустить такого впредь", - заявил М.Помпео в четверг на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
Накануне на встрече с членами Конгресса в комитете по иностранным делам Палаты представителей М.Помпео заявил о возможности введения новых санкций против России. "Я знаю, что в рамках CAATSA (Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций" - ИФ) было введено значительное количество санкций, и я знаю, что будет еще много других", - заявил госсекретарь.
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