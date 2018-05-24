США не стремятся к смене режима в Иране - Помпео

Вашингтон в своей политике в отношении Ирана не преследует цель сменить режим в Тегеране, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США в четверг М.Помпео ответил отрицательно на соответствующий вопрос конгрессмена.

"Сейчас мы изложили ряд вещей (требований к Ирану - ИФ), над которыми мы усердно работаем, чтобы весь мир согласился с ними; 12 пунктов, выполнения которых мы требуем от иранцев, простых вещей", - сказал госсекретарь.

В минувший понедельник М.Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Ираном, однако только в том случае, если Тегеран серьезным образом изменит политику.

По словам М.Помпео, Иран должен представить МАГАТЭ полный отчет о военных аспектах ядерной программы, никогда не заниматься обогащением урана, обеспечить полный доступ инспекторов на свои объекты, прекратить программу разработки баллистических ракет, предназначенных для доставки ядерных боезарядов.

Госсекретарь также потребовал от Ирана прекратить поддержку "Хезболлы", ХАМАС, йеменских повстанцев, движения "Талибан" (запрещено в РФ), не укрывать у себя полевых командиров "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), уважать суверенитет Ирака, вывести из Сирии части под иранским командованием, освободить из заключения граждан США и стран-союзников Вашингтона и т.д.