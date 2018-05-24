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Регион 24.05.2018 20:45

ОБСЕ направит свыше 370 наблюдателей на парламентские и президентские выборы в Турции

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) заявило, что направит 372 наблюдателей на досрочные парламентские и президентские выборы в Турции, назначенные на 24 июня 2018 года, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, 22 из них отправятся в Турцию на длительный срок, они будут отслеживать подготовку к выборам. Другие 350 наблюдателей будут присутствовать на краткосрочной основе, будут работать в день выборов.

В ОБСЕ отметили, что большее число наблюдателей является ответом на недавние изменения в процедурах выборов.

Недавно принятые законы о выборах, среди прочего, позволят правительству увозить избирательные урны по причинам безопасности в другие места, что, по мнению, оппозиции, может привести к подтасовкам.

Выборы закрепят новую президентскую систему, которая предполагает, что президент обладает куда более широкими полномочиями, чем ранее.

В апреле 2017 года в Турции прошел референдум. По его итогам чуть больше половины голосовавших (51,4%) высказались за внесение изменений в конституцию, которые касаются расширения полномочий президента страна и перехода от парламентской республики к президентской.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, ОБСЕ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]