Южнокорейский президент призывает Трампа и Ким Чен Ына к переговорам

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после решения президента США Дональда Трампа отменить саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном обратился к лидерам двух стран с призывом провести прямые переговоры.
"Денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира - исторические задачи, от которых нельзя отказаться и которые нельзя отложить", - говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.
При этом, согласно заявлению, Мун Чжэ Ин был удивлен последними событиями.
"Я очень озадачен, и очень прискорбно, что саммит Северная Корея-США не пройдет 12 июня, как было запланировано", - приводит заявление слова Мун Чжэ Ина во время встречи с основными помощниками в сфере безопасности.
Д.Трамп в четверг направил Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит США-КНДР, назначенный на 12 июня, не состоится. Д.Трамп также выразил надежду на проведение такого саммита в будущем.
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