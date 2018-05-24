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Дальнее зарубежье 24.05.2018 20:44

Южнокорейский президент призывает Трампа и Ким Чен Ына к переговорам

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после решения президента США Дональда Трампа отменить саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном обратился к лидерам двух стран с призывом провести прямые переговоры.

"Денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира - исторические задачи, от которых нельзя отказаться и которые нельзя отложить", - говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.

При этом, согласно заявлению, Мун Чжэ Ин был удивлен последними событиями.

"Я очень озадачен, и очень прискорбно, что саммит Северная Корея-США не пройдет 12 июня, как было запланировано", - приводит заявление слова Мун Чжэ Ина во время встречи с основными помощниками в сфере безопасности.

Д.Трамп в четверг направил Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит США-КНДР, назначенный на 12 июня, не состоится. Д.Трамп также выразил надежду на проведение такого саммита в будущем.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТРАМП, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]