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Дальнее зарубежье 24.05.2018 20:45

Трамп вновь грозит Пхеньяну военной силой

Президент США Дональд Трамп, комментируя в Белом доме отказ от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, предостерег Северную Корею от безрассудных действий и пообещал продолжить оказывать давление на Пхеньян.

"Я говорил с генералом Мэттисом (Джеймс Мэттис - министр обороны США), с председателем Объединенного комитета начальников штабов и нашими военными, которые до сих пор представляют самую мощную силу в мире, они готовы (действовать) в случае необходимости", - сказал президент США.

Ранее в четверг президент США направил лидеру КНДР послание, в котором заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]