Судно «Вихрь-з» доставляет на берег лодку с двумя неопознанными телами, обнаруженную на Каспии

Судно «Вихрь-3» МЧС Азербайджана доставляет на берег лодку с двумя неопознанными телами, обнаруженную в Каспийском море в четверг.
Как сообщалось, в 13:00 по местному времени (12:00 МСК) была получена информация об обнаружении в Каспийском море в 90 км от берега резиновой лодки с телами двух неизвестных. К месту обнаружения лодки было направлено судно "Вихрь-3".
"Лодка и тела неизвестных подняты на борт судна. В настоящее "Вихрь-3" направляется в сторону берега. Тела и лодка будут переданы по назначению", - отметили в МЧС.
Н.Аббасова
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