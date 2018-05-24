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Происшествия 24.05.2018 21:06

Судно «Вихрь-з» доставляет на берег лодку с двумя неопознанными телами, обнаруженную на Каспии

Судно «Вихрь-3» МЧС Азербайджана доставляет на берег лодку с двумя неопознанными телами, обнаруженную в Каспийском море в четверг.

Как сообщалось, в 13:00 по местному времени (12:00 МСК) была получена информация об обнаружении в Каспийском море в 90 км от берега резиновой лодки с телами двух неизвестных. К месту обнаружения лодки было направлено судно "Вихрь-3".

"Лодка и тела неизвестных подняты на борт судна. В настоящее "Вихрь-3" направляется в сторону берега. Тела и лодка будут переданы по назначению", - отметили в МЧС.

Н.Аббасова

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Тэги: МЧС, КАСПИЙ, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]