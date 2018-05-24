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Дальнее зарубежье 24.05.2018 21:13

В Пентагоне понаблюдают за развитием ситуации вокруг Северной Кореи на фоне отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

Армия США не повышала уровень бдительности в отношении КНДР в связи с решением американского президента Дональда Трампа отказаться от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявили в четверг в министерстве обороны США.

"Мы поддерживаем очень высокий уровень бдительности в том, что касается КНДР, но этот уровень не повышался", - сказал представитель объединенного комитета начальников штабов Кеннет Маккензи.

По словам пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт, глава ведомства Джеймс Мэттис обсудил с президентом США решение об отказе встречаться с Ким Чен Ыном. В беседе было подтверждено, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Северную Корею.

"Мы готовы бороться уже вечером", - сказала представитель Пентагона.

В министерстве обороны США намерены понаблюдать за развитием событий вокруг Северной Кореи в последующие несколько дней и в случае каких-либо провокационных действий, США будут готовы к ответу в партнерстве с союзниками, отметили в Пентагоне.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп в четверг, комментируя в Белом доме отказ от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил: "Я говорил с генералом Мэттисом (Джеймс Мэттис - министр обороны США), с председателем объединенного комитета начальников штабов и нашими военными, которые до сих пор представляют самую мощную силу в мире, они готовы в случае необходимости", - сказал президент США.

Президент США в четверг направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]