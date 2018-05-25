Вашингтон привержен диалогу с Пхеньяном, несмотря на отмену саммита США-КНДР - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва заявил, что Вашингтон продолжит диалог с КНДР, несмотря на решение Дональда Трампа не встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Южной Кореи.
В ходе переговоров стороны обсудили различные способы для сохранения фазы диалога с Пхеньяном, а также обменялись мнениями по поводу стратегии в подходе к переговорам с Северной Кореей в будущем.
В южнокорейском МИД отметили, что у Д.Трампа есть "очевидное намерение" сохранить контакты с КНДР.
При этом Кан Гён Хва заявила, что считает необходимым не забывать об импульсе для переговоров, который был дан на межкорейском саммите в апреле. Тогда Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление, в котором отметили, что нацелены на переход от перемирия к заключению мирного договора, а также договорились о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Накануне президент США Д.Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет саммит США-КНДР.
"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет неподобающе", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.
На 12 июня 2018 года была запланирована встреча президента США Д.Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.
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