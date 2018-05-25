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Дальнее зарубежье 25.05.2018 12:17

Вашингтон привержен диалогу с Пхеньяном, несмотря на отмену саммита США-КНДР - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва заявил, что Вашингтон продолжит диалог с КНДР, несмотря на решение Дональда Трампа не встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

В ходе переговоров стороны обсудили различные способы для сохранения фазы диалога с Пхеньяном, а также обменялись мнениями по поводу стратегии в подходе к переговорам с Северной Кореей в будущем.

В южнокорейском МИД отметили, что у Д.Трампа есть "очевидное намерение" сохранить контакты с КНДР.

При этом Кан Гён Хва заявила, что считает необходимым не забывать об импульсе для переговоров, который был дан на межкорейском саммите в апреле. Тогда Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление, в котором отметили, что нацелены на переход от перемирия к заключению мирного договора, а также договорились о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Накануне президент США Д.Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет саммит США-КНДР.

"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет неподобающе", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

На 12 июня 2018 года была запланирована встреча президента США Д.Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.

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Тэги: США, КНДР, ДИАЛОГ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]