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Финансы 25.05.2018 11:20

Инвестиции в проекты в промпарках Азербайджана составили $3,6 млрд

Резиденты промышленных парков в Азербайджане, в целом, инвестировали в реализацию проектов $2,6 млрд, сообщил директор Сумгайитского химпромпарка (СХПП) Назим Талыбов журналистам в пятницу.

«Инвестиционный портфель проектов действующих в Азербайджане промпарков оценивается в $3,5 млрд. К настоящему времени суммарные инвестиции в проекты уже составили $2,6 млрд», - сказал Н.Талыбов.

По его словам, за счет этих проектов в промпарках страны трудоустроено 11 тыс. человек.

«Только на территории СХПП в 2018 году будет введено в эксплуатацию 7 новых предприятий, в числе которых завод по производству азотных удобрений, два предприятия компании SOCAR Polymer, завод по производству сигарет и ряд других», - отметил Н.Талыбов.

На территории Азербайджана в настоящее время действуют 5 промышленных парков: Сумгайытский химпромпарк, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский промпарки.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРООМПАРКИ, ИРЕЗИДЕНТЫ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]