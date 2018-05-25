Инвестиции в проекты в промпарках Азербайджана составили $3,6 млрд

Резиденты промышленных парков в Азербайджане, в целом, инвестировали в реализацию проектов $2,6 млрд, сообщил директор Сумгайитского химпромпарка (СХПП) Назим Талыбов журналистам в пятницу.
«Инвестиционный портфель проектов действующих в Азербайджане промпарков оценивается в $3,5 млрд. К настоящему времени суммарные инвестиции в проекты уже составили $2,6 млрд», - сказал Н.Талыбов.
По его словам, за счет этих проектов в промпарках страны трудоустроено 11 тыс. человек.
«Только на территории СХПП в 2018 году будет введено в эксплуатацию 7 новых предприятий, в числе которых завод по производству азотных удобрений, два предприятия компании SOCAR Polymer, завод по производству сигарет и ряд других», - отметил Н.Талыбов.
На территории Азербайджана в настоящее время действуют 5 промышленных парков: Сумгайытский химпромпарк, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский промпарки.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
Б.Рустамбеков
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