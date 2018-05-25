Уровень выполнения сделки ОПЕК+ в апреле был гораздо выше, чем в марте - Баркиндо

Уровень выполнения сделки ОПЕК+ в апреле был гораздо выше, чем в марте, сообщил журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

"Уровень выполнения сделки все больше и больше с каждым месяцем, в том числе и в апреле. Намного выше, чем в марте",- сказал он.

Как сообщал министр промышленности и энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих, уровень выполнения сделки ОПЕК+ в марте странами ОПЕК и не-ОПЕК достиг 149%,

По подсчетам Международного энергетического агентства, ОПЕК в апреле выполнил сделку по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ на 172%, а страны, не входящие в ОПЕК, исполнили соглашение на 80%.