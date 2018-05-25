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ТЭК 25.05.2018 11:56

БОЗ рассчитывает поставлять SOCAR присадку к дизтопливу

Федеральное казенное предприятие "Бийский олеумный завод" (БОЗ, Алтайский край) рассчитывает заключить контракты на поставку цетаноповышающей присадки "Экоцетол" в Азербайджан и Белоруссию на сумму 1 млрд рублей в год.

"Мы поставляем нашу присадку в компании "Роснефть", "Газпром нефть". Надеюсь, будем поставлять компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана - ИФ)", - отметил исполнительный директор бийского завода Виктор Головин, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, предварительные договоренности о поставках были достигнуты в ходе рабочих поездок представителей БОЗа в эти страны в составе делегации Алтайского края.

В прошлом году завод получил европейский сертификат REACH, который позволяет предприятию выйти со своей продукцией в страны СНГ и Европы.

Цетаноповышающая присадка бийского производства позволяет доводить дизельное топливо до стандартов качества "Евро-4 и "Евро-5".

Причем "замещение импортных аналогов на отечественную продукцию дает возможность предприятию развиваться более интенсивно", отмечается в сообщении.

"Экоцетол" выпускается на БОЗе с 2010 года. Мощность первой установке по его производству составляла порядка 3,5 тыс. тонн в год. После технического усовершенствования техпроцесса, в том числе за счет автоматизации, завод увеличил мощности по выпуску присадки до 20 тыс. тонн в год.

ФКП "Бийский олеумный завод" является крупнейшим производителем бризантных взрывчатых веществ в РФ. Оно выпускает взрывчатые вещества промышленного и специального назначения, а также производит и утилизирует боеприпасы и их составные части.

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Тэги: РОССИЯ, ДИЗТОПЛИВО, ПРИСАДКА, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]