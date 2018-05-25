Разрушение ядерного полигона стало эффектным жестом КНДР, но не свидетельством отказа от ядерной программы - эксперт

Демонтаж полигона "Пхунгери" не означает, что Пхеньян готов к полному отказу от ядерной программы, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), политолог-кореевед Роман Лобов.

"Демонтаж полигона "Пхунгери", единственной в КНДР площадки для ядерных испытаний, прошёл очень удачно. С одной стороны, по некоторым данным, полигон был уже непригоден для использования, а северокорейцы, можно сказать, из него "выросли". С другой, его публичное разрушение может стать отличным жестом, демонстрирующим решимость Пхеньяна к денуклеаризации и диалогу", - заявил в пятницу Р.Лобов, комментарий которого размещен на официальном сайте РИСИ.

По оценке эксперта, такое действие Северной Кореи ещё не говорит о полном отказе Пхеньяна от ядерной программы. "Ведь это в первую очередь - люди, технологии, школа. И это всё у КНДР есть. Следует помнить, что республика была одним из учредителей Объединённого института ядерных исследований в Дубне. Неслучайно госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что КНДР должна не только приостановить ракетно-ядерную программу, но и закончить все НИОКР, которые с ней связаны. То есть закрыть ту систему НИИ, которая создавалась ещё в 1960-е", - пояснил эксперт РИСИ.

Уступки такого рода со стороны КНДР крайне маловероятны, считает Р.Лобов. "Практически все ядерные технологии имеют двойное назначение. То, что можно использовать в военной части программы, полезно и для мирного атома. И в КНДР рассчитывают решить часть своих энергетических проблем за счёт создания АЭС. В частности, на северо-востоке страны близ города Синпхо ведётся строительство электростанции на "лёгкой воде", - сказал он.