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Финансы 25.05.2018 11:51

Остаток на начало апреля 2018г по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, составляет 1,3 млрд манатов

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 31 марта 2018 года составляет 1,3 млрд манатов.

"В январе-марте 2018 года Центробанк провел 15 депозитных аукциона и 12 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 1,3 млрд манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за первый квартал.

По данным ЦБА, на конец марта 2018 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 700 млн манатов, посредством размещения нот - 600 млн манатов.

"Посредством депозитных аукционов средства привлекаются на 14 дней, через размещение нот - на 28 дней", - подчеркивает ЦБА.

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 31 декабря 2017 года составлял 1 млрд 939 млн манатов

А.Азизов

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Тэги: ДЕПОЗИТЫ, НОТЫ, ОСТАТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]