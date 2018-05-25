Остаток на начало апреля 2018г по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, составляет 1,3 млрд манатов

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 31 марта 2018 года составляет 1,3 млрд манатов.

"В январе-марте 2018 года Центробанк провел 15 депозитных аукциона и 12 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 1,3 млрд манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за первый квартал.

По данным ЦБА, на конец марта 2018 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 700 млн манатов, посредством размещения нот - 600 млн манатов.

"Посредством депозитных аукционов средства привлекаются на 14 дней, через размещение нот - на 28 дней", - подчеркивает ЦБА.

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 31 декабря 2017 года составлял 1 млрд 939 млн манатов

А.Азизов