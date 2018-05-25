Глава МИД Азербайджана считает смешным предложение Еревана об участии Нагорного Карабаха в переговорах в качестве стороны конфликта

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров назвал смешным требование армянской стороны вовлечь самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе в переговорный процесс по урегулированию конфликта.

«В ходе встречи с сопредседателями МГ ОБСЕ в Париже я и им сказал, что подобное требование является смешным»,- сказал Э.Мамедъяров журналистам.

«Предложение о вовлечении в переговоры представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе говорит о том, что руководство Армении хочет завалить мирный процесс»,- добавил он.

Ф.Исазаде