Страны ЕАЭС скоро будут полностью независимы от импорта продовольствия - министр ЕЭК

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшей перспективе полностью обеспечат внутренние потребности населения в продовольствии, считает член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), экс-премьер Белоруссии Сергей Сидорский.
"Страны ЕАЭС полностью удовлетворяют внутреннюю потребность за счет собственного производства в зерне, овощах, картофеле, растительных маслах, яйце, сахаре. В ближайшей перспективе Союз обеспечит потребности населения практически по всем товарам, включая молоко, мясо птицы и свинину", - цитирует С.Сидорского пресс-служба ЕЭК.
На панельной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПЭМФ) С.Сидорский подчеркнул, что полное обеспечение населения стран ЕАЭС продовольствием собственного производства является задачей экономического союза как глобального игрока на мировом агропродовольственном рынке.
С.Сидорский также убежден, что у стран ЕАЭС есть потенциал для наращивания объемов конкурентоспособного производства и развития экспорта высокотехнологичной продукции АПК.
По его словам, для обеспечения продовольственной безопасности в число общих задач государств "пятерки" входят снижение зависимости от импорта селекционных и генетических ресурсов, развитие производства кормов, кормовых добавок, комплексных удобрений, средств защиты растений, развитие сельскохозяйственного машиностроения.
Министр отметил, что по каждому направлению ЕЭК разработала комплекс стимулирующих мер. Например, определены совместные действия по развитию в ЕАЭС семеноводства и племенного животноводства, разработаны мероприятия по поддержке производителей сельхозтехники, приняты меры по созданию условий для локализации в Союзе производства современной техники и высокотехнологичных ресурсов для сельского хозяйства.
"Совместные действия наших стран, сотрудничество с зарубежными партнерами позволят реализовать потенциал по наращиванию объемов конкурентоспособного производства и экспорта. Тем самым мы внесем весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал С.Сидорский.
В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. ЕЭК - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах ЕАЭС.
Глава МИД Франции посетит 27 мая Баку – МИД Азербайджана
Посредники по Карабаху предложили организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана по Карабаху, время встречи пока не обсуждалось, заявили в Баку
Глава МИД Азербайджана считает смешным предложение Еревана об участии Нагорного Карабаха в переговорах в качестве стороны конфликта
Саудовская Аравия предлагает ОПЕК+ со 2-й половины года постепенно увеличивать предложение нефти на рынке
В Азербайджане в I квартале подорожали более 200 видов товаров и услуг
Рынок нефти близок к балансировке, считает глава Минэнерго Саудовской Аравии
Исполнительный совет Всемирной организации туризма весной 2019 года проведет сессию в Баку
Установлены личности неизвестных, найденных мертвыми в лодке на Каспии
Судно «Вихрь-з» доставляет на берег лодку с двумя неопознанными телами, обнаруженную на Каспии
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Юные спортсмены из Азербайджана успешно выступили в Казани
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»