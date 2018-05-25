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СНГ 25.05.2018 13:01

Страны ЕАЭС скоро будут полностью независимы от импорта продовольствия - министр ЕЭК

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшей перспективе полностью обеспечат внутренние потребности населения в продовольствии, считает член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), экс-премьер Белоруссии Сергей Сидорский.

"Страны ЕАЭС полностью удовлетворяют внутреннюю потребность за счет собственного производства в зерне, овощах, картофеле, растительных маслах, яйце, сахаре. В ближайшей перспективе Союз обеспечит потребности населения практически по всем товарам, включая молоко, мясо птицы и свинину", - цитирует С.Сидорского пресс-служба ЕЭК.

На панельной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПЭМФ) С.Сидорский подчеркнул, что полное обеспечение населения стран ЕАЭС продовольствием собственного производства является задачей экономического союза как глобального игрока на мировом агропродовольственном рынке.

С.Сидорский также убежден, что у стран ЕАЭС есть потенциал для наращивания объемов конкурентоспособного производства и развития экспорта высокотехнологичной продукции АПК.

По его словам, для обеспечения продовольственной безопасности в число общих задач государств "пятерки" входят снижение зависимости от импорта селекционных и генетических ресурсов, развитие производства кормов, кормовых добавок, комплексных удобрений, средств защиты растений, развитие сельскохозяйственного машиностроения.

Министр отметил, что по каждому направлению ЕЭК разработала комплекс стимулирующих мер. Например, определены совместные действия по развитию в ЕАЭС семеноводства и племенного животноводства, разработаны мероприятия по поддержке производителей сельхозтехники, приняты меры по созданию условий для локализации в Союзе производства современной техники и высокотехнологичных ресурсов для сельского хозяйства.

"Совместные действия наших стран, сотрудничество с зарубежными партнерами позволят реализовать потенциал по наращиванию объемов конкурентоспособного производства и экспорта. Тем самым мы внесем весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал С.Сидорский.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. ЕЭК - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах ЕАЭС.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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