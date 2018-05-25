Премьер Украины на встрече с Могерини призвал усилить синхронизацию антироссийских санкций между ЕС и США

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Киев ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США в отношении Российской Федерации.

"Киев рассчитывает на сохранение санкционной политики Евросоюза против России как государства-агрессора и ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США", - сообщает пресс-служба Кабинета министров по результатам встречи В.Гройсмана и Ф.Могерини в пятницу.

В ходе встречи украинский премьер-министр отметил, что ситуация с безопасностью в Донбассе остается напряженной. По его словам, Россия продолжает поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой и Луганской областей, а также заблокирован процесс обмена заложниками.

В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции.

В.Гройсман также подчеркнул важность совместных действий и в энергетическом вопросе.

"Реализация проекта газопровода "Северный поток-2" - это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз. Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС", - подчеркнул премьер.

В связи с этим он призвал Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде "Северного потока-2" было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС. "В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС, и готовы привлечь иностранного партнера к ее использованию. Это будет надежно и для Украины, и для Европы. Зато с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы - никаких", - заявил В.Гройсман.