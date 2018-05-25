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СНГ 25.05.2018 13:11

Премьер Украины на встрече с Могерини призвал усилить синхронизацию антироссийских санкций между ЕС и США

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Киев ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США в отношении Российской Федерации.

"Киев рассчитывает на сохранение санкционной политики Евросоюза против России как государства-агрессора и ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США", - сообщает пресс-служба Кабинета министров по результатам встречи В.Гройсмана и Ф.Могерини в пятницу.

В ходе встречи украинский премьер-министр отметил, что ситуация с безопасностью в Донбассе остается напряженной. По его словам, Россия продолжает поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой и Луганской областей, а также заблокирован процесс обмена заложниками.

В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции.

В.Гройсман также подчеркнул важность совместных действий и в энергетическом вопросе.

"Реализация проекта газопровода "Северный поток-2" - это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз. Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС", - подчеркнул премьер.

В связи с этим он призвал Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде "Северного потока-2" было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС. "В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС, и готовы привлечь иностранного партнера к ее использованию. Это будет надежно и для Украины, и для Европы. Зато с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы - никаких", - заявил В.Гройсман.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ЕC, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]