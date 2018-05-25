Глава МИД Франции посетит 27 мая Баку – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит 27 мая с визитом Баку, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

"Ж.-И. Ле Дриан 27 мая прибудет с визитом в Баку. Он проведет переговоры с руководством Азербайджана. Главы МИД Азербайджана и Франции 27 мая также проведут совместную пресс-конференцию", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Жан-Ив Ле Дриан примет также участие в торжествах, приуроченных 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.

Ф.Исазаде