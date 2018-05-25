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Внешняя политика 25.05.2018 12:20

Глава МИД Франции посетит 27 мая Баку – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит 27 мая с визитом Баку, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

"Ж.-И. Ле Дриан 27 мая прибудет с визитом в Баку. Он проведет переговоры с руководством Азербайджана. Главы МИД Азербайджана и Франции 27 мая также проведут совместную пресс-конференцию", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Жан-Ив Ле Дриан примет также участие в торжествах, приуроченных 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]