Глава МИД Франции посетит 27 мая Баку – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит 27 мая с визитом Баку, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
"Ж.-И. Ле Дриан 27 мая прибудет с визитом в Баку. Он проведет переговоры с руководством Азербайджана. Главы МИД Азербайджана и Франции 27 мая также проведут совместную пресс-конференцию", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, Жан-Ив Ле Дриан примет также участие в торжествах, приуроченных 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.
Ф.Исазаде
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