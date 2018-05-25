Главы правительств стран СНГ рассмотрят 14 документов на саммите в Душанбе

Премьер-министры стран СНГ на саммите, который пройдет в Душанбе 1 июня, рассмотрят более 10 проектов документов, сообщили в пресс-службе Исполкома Содружества.

"На заседании Совета глав правительств СНГ планируется рассмотреть 14 проектов документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества в рамках СНГ", - проинформировали в пресс-службе.

Планируется, что сначала главы правительств в узком составе обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, заслушают информацию о ходе переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами и согласуют дату и место проведения очередного заседания Совета.

На заседании в широком составе предполагается рассмотреть ряд документов в экономической сфере. В частности, среди таких документов, концепции сотрудничества государств - участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и плана первоочередных мероприятий по ее реализации.

Кроме того, планируется рассмотреть соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности; соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования; соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации и ряд документов в гуманитарной сфере.