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Дальнее зарубежье 25.05.2018 13:33

Саудовские ПВО перехватили ракету, которую запустили йеменские повстанцы

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, запущенную повстанцами-хуситами из Йемена, сообщают в пятницу официальные саудовские СМИ.

По словам спикера арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, Турки аль-Малики, части сбитой ракеты типа "Бадр-1" были обнаружены на территории округа Наджран на юго-западе страны.

Ранее хуситы через телеканал "аль-Масира" сообщили, что именно йеменские повстанцы несут ответственность за запуск ракеты с целью поразить Наджран.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает правительственные силы. За время конфликта более 10 тыс. человек погибли, 2 млн человек стали перемещенными лицами.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, РАКЕТА, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]