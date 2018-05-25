Саудовские ПВО перехватили ракету, которую запустили йеменские повстанцы

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, запущенную повстанцами-хуситами из Йемена, сообщают в пятницу официальные саудовские СМИ.

По словам спикера арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, Турки аль-Малики, части сбитой ракеты типа "Бадр-1" были обнаружены на территории округа Наджран на юго-западе страны.

Ранее хуситы через телеканал "аль-Масира" сообщили, что именно йеменские повстанцы несут ответственность за запуск ракеты с целью поразить Наджран.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает правительственные силы. За время конфликта более 10 тыс. человек погибли, 2 млн человек стали перемещенными лицами.