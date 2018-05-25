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Регион 25.05.2018 13:45

В партии Саргсяна не видят оснований для внеочередных выборов в парламент Армении

Возглавляемая бывшим президентом и экс-премьером Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия не видит необходимости в проведении внеочередных парламентских выборов.

"Мы заявляли, что не будем препятствовать реализации программы нового правительства, которая должна быть направлена на развитие безопасности и экономики страны. В этом случае не понимаю причину, по которой они хотят провести внеочередные выборы", - сказал руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян журналистам в пятницу.

"Мы пока готовимся к парламентским выборам 2022 года", - отметил он.

Другой представитель "республиканцев", спикер парламента Ара Баблоян считает, что для роспуска Национального Собрания нет основ. "Сейчас нет каких-либо основ для роспуска парламента", - сказал А.Баблоян журналистам.

Комментируя возможность изменения Избирательного кодекса Армении для подготовки к внеочередным парламентским выборам, А.Баблоян отметил, что решение должно быть принято в условиях консенсуса между всеми политическими силами.

"Республиканская партия всегда выступала за решение проблем путем диалога. Мы заявляли, что будем содействовать всем положительным изменениям", - сказал спикер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что внеочередные парламентские выборы могут состояться осенью.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЯ


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