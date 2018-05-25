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СНГ 25.05.2018 14:03

Макрон почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой в пятницу возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, где покоятся жертвы блокады Ленинграда.

Как передал корреспондент "Интерфакса", церемония началась около 11:00. Президент Франции прибыл на Пискаревское кладбище вместе с супругой Брижит Макрон. Чету сопровождал посол России во Франции Алексей Мешков, а также председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

Э.Макрон поклонился Вечному огню и проследовал к монументу "Мать-Родина", у подножья которого после минуты молчания был возложен траурный венок. После исполнения гимнов Франции и России Э.Макрон возложил к монументу пару красных гвоздик.

Как сообщалось, Э.Макрон прибыл в Петербург в дни проведения ПМЭФ-2018. В четверг он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Константиновском дворце.

Пискарёвское мемориальное кладбище расположено на севере Санкт-Петербурга. Это одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта - на Пискарёвке покоится более 470 тыс. человек.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕНИНГРАД, ПАМЯТЬ, МАКРОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]