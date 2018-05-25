Саммит КНДР-США не столько отменен, сколько перенесен на более позднее время - командующий контингентом США в Южной Корее

Командующий силами США на южнокорейской территории генерал Винсент Брукс заявил, что решение президента Дональда Трампа отменить встречу с северокорейский лидером Ким Чен Ыном ни в коем случае не означает, что такого саммита не будет вообще.
"Я не переживаю по этому поводу, потому что возможность не потеряна. Она просто отложена на более поздний срок", - приводит агентство "Ренхап" слова американского генерала, выступавшего в пятницу в Сеуле.
Между тем, он признал, что весь мир надеялся, что саммит 12 июня состоится и будет успешным.
"Не переживайте относительно того, что произошло ночью, потому что, возможно, тогда было все же еще слишком рано, чтобы ликовать, но также еще слишком рано, чтобы полностью оставлять все надежды", - добавил В.Брукс.
Накануне президент США Д.Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет саммит США-КНДР.
"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет неподобающе", - говорится в письме президента США.
На 12 июня 2018 года была запланирована встреча президента США Д.Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.
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