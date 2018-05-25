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Бизнес и законодательство 25.05.2018 12:42

Азербайджан может внедрить единую ставку подоходного налога – министр налогов

Министерство налогов Азербайджана предлагает снизить налоговое бремя для микро и малого бизнеса, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров в пятницу.

"Мы представили свои предложения по налоговым вопросам, эти предложения в настоящее время проходят процедуру межведомственного согласования", - сказал М.Джаббаров.

По его словам, одно из предложений касается снижения налогового бремени для микро и малого бизнеса. При этом он не стал детализировать данное предложение.

Второе предложение предусматривает внедрение единой ставки подоходного налога с заработных плат. "Ставка единого налога будет ниже существующих ставок. По нашему мнению, внедрение этой системы упростит механизм начисления налога и уменьшит налоговую нагрузку", - подчеркнул он.

В Азербайджане в настоящее время ставка подоходного налога составляет 14% для зарплат до 2500 манат. При зарплате свыше 2500 манат ставка подоходного налога составляет 350 манатов + 25% от суммы превышающей 2500 манат.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИННАЛОГОВ, БЮДЖЕТ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]