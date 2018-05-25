Азербайджан может внедрить единую ставку подоходного налога – министр налогов

Министерство налогов Азербайджана предлагает снизить налоговое бремя для микро и малого бизнеса, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров в пятницу.
"Мы представили свои предложения по налоговым вопросам, эти предложения в настоящее время проходят процедуру межведомственного согласования", - сказал М.Джаббаров.
По его словам, одно из предложений касается снижения налогового бремени для микро и малого бизнеса. При этом он не стал детализировать данное предложение.
Второе предложение предусматривает внедрение единой ставки подоходного налога с заработных плат. "Ставка единого налога будет ниже существующих ставок. По нашему мнению, внедрение этой системы упростит механизм начисления налога и уменьшит налоговую нагрузку", - подчеркнул он.
В Азербайджане в настоящее время ставка подоходного налога составляет 14% для зарплат до 2500 манат. При зарплате свыше 2500 манат ставка подоходного налога составляет 350 манатов + 25% от суммы превышающей 2500 манат.
Б.Рустамбеков
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