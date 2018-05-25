Почту Узбекистана возглавил россиянин

Генеральным директором национального почтового оператора "Узбекистон почтаси" ("Почта Узбекистана"), назначен специалист из России Евгений Биргер, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Нового руководителя представил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Азим Ахмедходжаев", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, представляя сотрудникам АО "Узбекистон почтаси" нового руководителя, министр отметил, что Е.Биргер продолжительное время работал на руководящих должностях в ФГУП "Почта России", преподавал в Московском экономическом институте, а также работал проректором по науке Московского института мировой экономики и информатизации. С 2009 года он является экспертно-аналитическим советником по проблемам почтовой связи и инфокоммуникаций.

В начале года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил разработать предложения по реформированию ведомства с привлечением зарубежных консультантов и изучением передового международного опыта.

Бывший генеральный директор "Узбекистон почтаси" Шухрат Атамухамедов ранее был назначен хокимом (главой администрации) одного из районов Ташкента.