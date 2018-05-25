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СНГ 25.05.2018 14:19

Почту Узбекистана возглавил россиянин

Генеральным директором национального почтового оператора "Узбекистон почтаси" ("Почта Узбекистана"), назначен специалист из России Евгений Биргер, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Нового руководителя представил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Азим Ахмедходжаев", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, представляя сотрудникам АО "Узбекистон почтаси" нового руководителя, министр отметил, что Е.Биргер продолжительное время работал на руководящих должностях в ФГУП "Почта России", преподавал в Московском экономическом институте, а также работал проректором по науке Московского института мировой экономики и информатизации. С 2009 года он является экспертно-аналитическим советником по проблемам почтовой связи и инфокоммуникаций.

В начале года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил разработать предложения по реформированию ведомства с привлечением зарубежных консультантов и изучением передового международного опыта.

Бывший генеральный директор "Узбекистон почтаси" Шухрат Атамухамедов ранее был назначен хокимом (главой администрации) одного из районов Ташкента.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПОЧТА, РОССИЯНИН, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]