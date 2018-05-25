Власти США заявляют о фактах коррупции при строительстве газопровода Центральная Азия - Китай

Власти США выявили факты коррупции при заключении одного из контрактов на строительство казахстанской ветки газопровода "Центральная Азия - Китай", говорится в сообщении американского Минюста.
По информации ведомства, проведенное расследование установило, что 62-летний гражданин Армении Азат Мартиросян, 50-летний гражданин России Виталий Лешков, основатель компании Gravitas & CIE. International Ltd, гражданин Греции Петрос Контогурис и другие давали взятки иностранным чиновникам в интересах американского подразделения британской компании Rolls-Royce. Целью было заключение контракта на поставку оборудования и услуг для газопровода "Центральная Азия - Китай".
В обвинительном заключении утверждается, что П.Контогурис, работая с сотрудниками международной инженерной консалтинговой фирмы Technical Advisor, включая А.Мартиросяна и В.Лешкова, разработал и реализовал схему, в соответствии с которой Rolls-Royce выплачивал бы проценты от суммы заключенного контракта консалтинговой фирме, и взятки, по меньшей мере, одному официальному лицу в Казахстане. Эти деньги маскировались как комиссионные для компании П.Контогуриса, Gravitas, в обмен на помощь Rolls-Royce в заключении контракта с ТОО Asia Gas Pipeline (AGP, "Азиатский газопровод").
AGP, как уточняет Минюст США, был создан для строительства и эксплуатации газопровода между Центральной Азией и Китаем, а Technical Advisor якобы предоставлял AGP консультации по инженерному консалтингу и другие услуги.
В обвинительном заключении утверждается, что после того, как AGP присудил Rolls-Royce контракт в ноябре 2009 года на сумму около $145 млн, Rolls-Royce осуществил комиссионные платежи Gravitas, а П.Контогурис затем передал часть этих комиссионных платежей сотрудникам Technical Advisor, включая В.Лешкова и А.Мартиросяна зная при этом, что часть этих денег будет передана иностранному официальному лицу в соответствии с их соглашением.
По данным ведомства, в 2017 году американские власти уже наложили штраф в размере $800 млн на Rolls-Royce в связи с нарушениями, о которых идет речь. Обвинения также были предъявлены ряду сотрудников компании.
Компания AGP создана в 2008 году в соответствии с соглашением между правительствами Казахстана и КНР о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай от 18 августа 2007 года. ТОО является совместной компанией, созданной на равнодолевой основе. Участниками ТОО являются АО "КазТрансГаз" (Казахстан) и Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited (КНР).
"Центральная Азия - Китай" является первым в КНР транснациональным газопроводом. К настоящему времени в эксплуатацию введены линии A, B и С. Общая пропускная способность газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. В сентябре 2014 года началось строительство линии D, объем капиталовложений в которую оценивается в $6,7 млрд. Проект планируется завершить к концу 2020 года.
Газопровод берет начало на границе Туркменистана и Узбекистана, далее проходит по территории Узбекистана и Казахстана. Его общая протяженность составляет 1830 километров.
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