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Макроэкономика 25.05.2018 13:15

Валютные резервы Азербайджана в I квартале увеличились на 5%

Стратегические валютные резервы Азербайджана в I-ом квартале 2018 года увеличились на 5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

«По данным на конец марта 2018 года, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы достаточные для оплаты импорта товаров и услуг в течение 31 месяца. В целом, валютные резервы в 3 раза превышают внешний долг страны», - отметили в Центробанке.

Ранее со ссылкой на председателя правления Центрального банка Эльмана Рустамова сообщалось, что валютные резервы Азербайджана в первом квартале увеличились на $2,2 млрд.

На конец 2017 года резервы составляли $42 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]