Валютные резервы Азербайджана в I квартале увеличились на 5%

Стратегические валютные резервы Азербайджана в I-ом квартале 2018 года увеличились на 5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
«По данным на конец марта 2018 года, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы достаточные для оплаты импорта товаров и услуг в течение 31 месяца. В целом, валютные резервы в 3 раза превышают внешний долг страны», - отметили в Центробанке.
Ранее со ссылкой на председателя правления Центрального банка Эльмана Рустамова сообщалось, что валютные резервы Азербайджана в первом квартале увеличились на $2,2 млрд.
На конец 2017 года резервы составляли $42 млрд.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.
А.Азизов
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