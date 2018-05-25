Рынок нефти близок к балансировке, считает глава Минэнерго Саудовской Аравии

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что рынок нефти уже близок к достижению здорового баланса спроса и предложения.

"Мы близки к балансировке рынка", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

По его словам, более точные оценки будут даны в июне на министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК.