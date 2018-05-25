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ТЭК 25.05.2018 13:55

Рынок нефти близок к балансировке, считает глава Минэнерго Саудовской Аравии

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что рынок нефти уже близок к достижению здорового баланса спроса и предложения.

"Мы близки к балансировке рынка", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

По его словам, более точные оценки будут даны в июне на министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, РЫНОК, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]