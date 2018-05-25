В Азербайджане в I квартале подорожали более 200 видов товаров и услуг

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в I-ом квартале 2018 года составила 3,1% против 12,1% за 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в I-ом квартале 2018 года составила 3,1% против 12,1% за 2017 год", - отметили в Центробанке.
Среднегодовая инфляция в I–ом квартале 2018 года составила 4%, в том числе по продовольственным товарам - 4,5%, непродовольственным товарам - 4,3%, услугам - 2,9%.
"В I-ом квартале 2018 года из 520 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 170 товарам и услугам, по 142 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 208 видам товаров и услуг", - подчеркнули в банке.
Н.Аббасова
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