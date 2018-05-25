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Макроэкономика 25.05.2018 13:56

В Азербайджане в I квартале подорожали более 200 видов товаров и услуг

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в I-ом квартале 2018 года составила 3,1% против 12,1% за 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в I-ом квартале 2018 года составила 3,1% против 12,1% за 2017 год", - отметили в Центробанке.

Среднегодовая инфляция в I–ом квартале 2018 года составила 4%, в том числе по продовольственным товарам - 4,5%, непродовольственным товарам - 4,3%, услугам - 2,9%.

"В I-ом квартале 2018 года из 520 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 170 товарам и услугам, по 142 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 208 видам товаров и услуг", - подчеркнули в банке.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, БАЗОВАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]